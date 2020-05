Ceará registra queda de 70% nas receitas do clube em abril

O Ceará registrou queda nas receitas do clube em 70% durante o mês de abril. No período, a arrecadação foi de R$ 2,5 milhões. As informações são do diretor financeiro do Vovô, João Paulo, em participação no programa A Grande Jogada, da TV Diário.

"A nossa previsão orçamentária de 2020 não vai acontecer após a perda de bilheteria e outras receitas. Tive que refazer nosso fluxo de caixa umas cinco vezes, não é fácil. Por isso temos que adotar medidas para redução das despesas e tentar honrar tudo", afirmou.

O maior custo da diretoria é com o salário dos atletas, reduzidos em 25% para maio. Com a inclusão dos demais funcionários na Medida Provisória 936, o clube estima economia de R$ 700 mil na folha. Como as fontes de arrecadação estão em recessão, o dirigente admite chance de recorrer aos empréstimos para fechar as contas da temporada.

"Não está dentro do nosso planejamento, mas se isso (pandemia de covid-19) se estender vai ser inevitável. Esperamos que o futebol retorne, que tenha horizonte. Não é apenas (decisão da) CBF, federações, vai além, mas nosso objetivo é não usar linha de crédito", explicou.

O Ceará foi o primeiro time do Brasil a montar um protocolo médico para uso dos Centros de Treinamento (CTs) e está pronto para qualquer autorização por parte do Governo do Estado. Enquanto isso, montou um sistema de treinos à distância para o elenco. O presidente do clube, Robinson de Castro, estima que o uso dos equipamentos será liberado em junho.