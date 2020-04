Ceará registra maior superávit da história do clube com R$ 5,7 milhões

O Ceará Sporting Club realizou a primeira reunião virtual da história do Conselho Deliberativo alvinegro nesta terça-feira (28). O encontro teve início às 19h, por video conferência, e serviu para aprovação do balanço financeiro de 2019. No encontro, foi registrado o maior superávit do clube, com R$ 5.768.766,15.

O levantamento apontou uma receita operacional líquida da ordem de R$ 98.077.486,84. O valor é oriundo de cotas de tv, programa de relacionamento com o torcedor, arrecadação de bilheteria, premiações, patrocínios e Timemania. A negociação de atletas foi a segunda maior fonte de receita.

O ano marcou o 5º superávit consecutivo. Em 2015 e 2016, o Vovô havia registrado saldo positivo de R$ 738.103 e 500.335, respectivamente. Em 2017 e 2018, ficou na ordem de R$ 3.193.660 e 3.013.202.

Em nota, o time informou que a verba foi investida "quase que de maneira integral, ao longo do ano, nas categorias de base, aquisição de direitos econômicos de atletas, na infraestrutura do clube e, principalmente, na redução de passivos existentes, visto que a gestão prioriza a utilização de recursos em investimentos que possam resultar em uma maior eficiência do clube".

Vale ressaltar que os custos e despesas do Vovô atingiram o montante da ordem de R$ 90.660.412,37, valor que representa 92% do total da receita operacional líquida. No ano anterior, essas despesas representaram 93,7% das receitas líquidas do clube.