Ceará recusou cinco propostas por Luiz Otávio em 2019

Destaque do Ceará na Série A do Brasileiro, o zagueiro Luiz Otávio recebeu cinco propostas para deixar a equipe nesta temporada. Atlético/MG, Bahia, Flamengo, Grêmio e Internacional apresentaram oferta à diretoria alvinegra e ao próprio jogador, mas todas as tentativas foram recusadas. A informação foi divulgada pelo presidente Robinson de Castro, nesta quinta-feira (4), que garantiu foco total do atleta, que tem contrato até 2021.

"Cinco clubes me procuraram para tentar a contratação dele: Bahia, Flamengo, Atlético MG, Grêmio e Internacional. Ele é muito focado no Ceará e tem gratidão pela oportunidade que o clube deu para ele", afirmou.

Na renovação contratual, realizada no ano passado, a multa rescisória de Luiz Otávio subiu para R$ 10 milhões. Contratado em 2017 após ser rebaixado para a 3ª divisão com o Sampaio Corrêa, o jogador se tornou a maior referência defensiva da equipe e ganhou status de ídolo no Ceará, onde soma 124 jogos e quatro gols. Robinson de Castro também declarou que o Alvinegro tem capacidade financeira de segurar as peças do elenco atual.

"Estamos em uma situação mais privilegiada porque dificilmente algum clube vai tirar um jogador do Ceará. Como está acontecendo em muitos, que perdem três ou quatro jogadores. Amarramos bem os jogadores. Estamos garantindo que os nossos bons jogadores estejam amarrados. Para sair, alguém vai precisar deixar uma quantia considerável aqui. Temos pouquíssimos emprestados", explicou.

Mateus Gonçalves deixou o empréstimo no Fluminense para acertar com o Vovô Foto: JL Rosa / SVM

No plantel comandado por Enderson Moreira, o único jogador com vínculo em forma de empréstimo é o atacante Mateus Gonçalves, que pertence ao Tijuana, do México. O time também está acertando as bases contratuais do centroavante Felippe Cardoso, que pertence ao Santos e já treinou com os atletas do Vovô. Em 2019, o clube desembolsou R$ 8 milhões para adquirir os meias Wescley e Leandro Carvalho.

Buscando reforços no mercado, o time alvinegro está negociando a compra do meio-campista Lima, do Grêmio. O atleta foi destaque da equipe em 2017 e não deve ser aproveitado pelo técnico gremista Renato Gaúcho.