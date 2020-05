Ceará receberá kits de teste para coronavírus nesta terça-feira

Os kits de testes para o novo coronavírus adquiridos no mês passado pelo Ceará deverão ser recebidos pelo clube nesta terça-feira (5). Com o recebimento do material, o Alvinegro poderá se estruturar ainda mais o protocolo que prepara para um futuro retorno das atividades presenciais, embora ainda não haja previsão de quando isso poderá ocorrer.

O Vovô adquiriu dois tipos de testes: PCR e IgG/IgM. Foram 100 de cada.

O PCR é o método mais sensível para o diagnóstico viral (antes do início dos sintomas) que permite identificar o vírus a partir da incubação, desde os primeiros dias de infecção.

Já o outro tipo de teste é o que detecta a presença de IgG/IgM, que são os anticorpos contra o vírus, possibilitando a classificação do nível de infecção ou imunização dos pacientes. Ele é adequado para pacientes que apresentaram testes de PCR negativos para coronavírus e apresentam sintomas persistentes por mais de 10 dias.

Este é o chamado "teste rápido", que produz resultados mais rápidos que permitem maior agilidade nas tomadas de decisões.

Os dois métodos são considerados de alta precisão.

O Ceará fez a aquisição dos kits por iniciativa própria e tem a intenção de realizar testes em todos os jogadores do elenco.