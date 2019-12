Ceará recebe carinho de torcedores antes de viajar para decisão com Botafogo

A delegação do Ceará embarcou para o Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (6), e contou com o apoio de alguns torcedores presentes no Aeroporto de Fortaleza. No domingo (8), o Vovô encara o Botafogo, no Engenhão, em uma das partidas mais importantes da história centenária do clube, às 16h, pela 38ª e última rodada do Brasileirão.

Valendo vaga na elite do futebol brasileiro do ano que vem, o Alvinegro de Porangabuçu encara os cariocas para que possa carimbar sua vaga em 2020 na Série A.

Criticados e vaiados após a derrotada para o Corinthians, na última quarta (4), os atletas receberam o carinho de torcedores que compareceram no saguão do aeroporto para mandar boas energias ao time antes da viagem para a capital do Rio.

Na 16ª posição com 38 pontos somados até aqui, o Vovô pode garantir sua permanência com "apenas" um empate diante do Manequinho. Se isso acontecer, o time comandado por Argel Fucks não será ultrapassado pelo Cruzeiro, em 17º com 36, na tabela. O motivo disso é que, mesmo que a Raposa vença o Palmeiras, cearenses e mineiros ficariam igualados com 39 pontos, mas os alvinegros seguiriam à frente com vantagem de vitórias. Até o momento, são 10 do Vovô contra sete dos mineiros.

Domingo (8) será dia de decisão! Ceará e Botafogo se enfrentam no Engenhão enquanto Cruzeiro e Palmeiras jogam no Mineirão. A bola vai rolar às 16h, pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.