Ceará recebe Atlético/MG para continuar evolução e subir na tabela

Vivendo um momento de confiança e ascensão técnica na Série A, o Ceará espera dar mais um passo importante rumo à afirmação neste início de campanha ao receber o Atlético/MG, na Arena Castelão, neste sábado (4), às 21 horas, pela terceira rodada.

Mostrando um ótimo padrão de jogo em suas duas primeiras partidas - a goleada de 4 a 0 em casa sobre o CSA e a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, mas jogando bem, criando mais oportunidades de gols que o adversário - o time alvinegro tem uma chance real de continuar com os bons resultados, batendo uma das últimas equipes com 100% de aproveitamento, ou duas vitórias.

Em 5º lugar, com três pontos e três gols de saldo, o Vovô pode continuar na parte de cima da tabela e até retornando ao G-4 caso vença o Galo, que assim como o Ceará, superou a desconfiança inicial ao bater Avaí e Vasco sob o comando do interino Rodrigo Santana.

Pelo padrão alto visto em duas rodadas, o técnico Enderson Moreira deve manter a base, só com uma mudança: sai Chico e a entra Bergson.

A mudança aumentaria mais ainda a ofensividade do time do Ceará que já é satisfatória neste início de Série A, sendo o 4º time que mais finaliza - média de 14 por partida - e com quatro gols marcados no torneio nacional.

Se Bergson pode ser a novidade no time titular, outro recém-chegado, Matheus Gonçalves, deve ir no banco e ser opção para o 2º tempo. Já Tiago Galhardo foi regularizado, mas deve estrear apenas contra o Goiás como ele mesmo destacou em sua apresentação na sexta-feira.

Com dengue, Enderson Moreira pode não comandar o Ceará hoje, caso não seja liberado. Com isso, dirigiria o time seu auxiliar-técnico, Luís Fernando.

“Queremos rapidamente alcançar o nível tático e técnico que o Enderson espera. O resultado em casa contra o Atlético é muito importante. Temos que utilizar o fator casa, mantendo nosso padrão de jogo, nos mantendo bem posicionados na tabela”, declarou o volante Auremir.

Hoje, o clube estreia o setor popular limitado a 5.900 lugares, exclusivamente na Arena Castelão, no qual o ingresso custará apenas R$ 10. Esses ingressos serão vendidos somente para sócios torcedores do Plano Time do Povo, nova modalidade de sócios popular criada.

Galo

O Atlético Mineiro estará bastante desfalcado para o duelo com o Ceará. Cinco jogadores serão poupados (o zagueiro Leonardo Silva, os meias Vinícius e Terans e os atacantes Alerrandro e Luan). Já o volante Adilson e o meia Cazares seguem lesionados.

Após o duelo com o Ceará, o Atlético-MG viajará à Venezuela, onde vai enfrentar o Zamora, na terça-feira, pela rodada final da fase de grupos da Copa Libertadores. Se vencer, o Galo se classificará para a Copa Sul-Americana.