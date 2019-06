Ceará rebate acusações de torcedores sobre dificuldade de acesso à Arena Castelão

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra torcedores do Ceará, durante a partida contra o Bahia no último sábado (8), passando por baixo de uma das grades que separam os setores da Arena Castelão. Segundo o torcedor que grava o vídeo, as pessoas que aparecem nas imagens são do programa de Sócio-Torcedor do Vovô, e estão tentando chegar à arquibancada.

Há também muitas menções ao presidente do clube, Robinson de Castro, que é bastante criticado pelo suposto descaso com os torcedores. É possível ver a grade arrombada, e muitas pessoas, inclusive crianças de colo, fazendo a passagem para o outro lado.

O Ceará divulgou nota de esclarecimento nesta segunda-feira (10), em que afirma que os detalhes contidos no vídeo são falsos. O documento esclarece a portaria nº 290, do Ministério do Esporte, na qual estabelece a obrigatoriedade de setorizar estádios com capacidade superior a 10 mil lugares. Segundo o clube, muitas pessoas estariam insatisfeitas com essa divisão, e as imagens mostram pessoas invadindo o setor Inferior Sul através de uma das grades.

O Ceará ainda fez um apelo aos seus torcedores. De acordo com o clube, a prática vem se tornando ainda mais comum nos jogos do Vovô na Arena Castelão, e pede ajuda da torcida para que essas situações não voltem a acontecer.