Ceará realiza live com atrações musicais para comemorar aniversário do clube

O Ceará completa 106 anos de existência nesta terça-feira (2) e realizará live em comemoração neste sábado (30), às 16h, no canal oficial do clube no YouTube, o Vozão TV. Nomes como Clara Martod e Forró Real e Nildinha farão shows musicais e momentos que marcaram a história alvinegra também serão lembrados.

O momento vai apoiar o Mesa Brasil, projeto de arrecadação de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social, através de um código QR durante a transmissão para quem desejar contribuir.

“Vamos ter muito conteúdo. Vamos relembrar conquistas marcantes destes 106 anos, reencontrar ídolos que fizeram parte destas conquistas, além de surpresas que nosso presidente irá anunciar. Além da interação com o torcedor. Inúmeras atrações, para que essa data seja comemorada da melhor forma especial”, contou Veridiano Pinheiro, Diretor de Promoções e Atividades Sociais do Vovô.