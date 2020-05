Ceará realiza doação de máscaras e duas toneladas de alimentos

A diretoria do Ceará Sporting Club doou duas toneladas de alimentos para profissionais freelancers que trabalham nos dias de jogos do clube e pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia do novo coronavírus. A iniciativa foi através da campanha Vozão do Bem, lançada em abril, que arrecada recursos através da venda simbólica de ingressos solidários. Na última sexta (1°), o Vovô realizou a primeira doação da campanha.

Foram beneficiadas inicialmente as pessoas responsáveis pela segurança e pela limpeza da Arena Castelão em dias de jogos e a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Henrique Jorge. Na entrega, receberam alimentos e 500 máscaras de proteção.

"Uma das propostas da nossa campanha era ajudar o pessoal do staff dos nossos jogos, aquele pessoal que vai batalhar em nossos jogos para ganhar uma diária e que, nesse momento, deve estar passando por uma grande dificuldade", explicou o diretor de promoções e atividades sociais do clube, Veridiano Pinheiro.

Para realizar uma doação para o Vozão do Bem, acesse este link.