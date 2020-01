Ceará quita multa de Leandro Carvalho com ex-empresário

Com dívida de R$ 225 mil com seu ex-empresário por conta de quebra contratual, Leandro Carvalho foi punido, em dezembro, pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF com dois meses sem poder jogar. Porém, a multa do atacante foi quitada pelo Ceará, na última quarta-feira (22), e a pena foi revertida. Liberado para atuar, Leandro esteve em campo no empate do Alvinegro por 2 a 2 com o Freipaulistano-SE, no último domingo (26), pela 1ª rodada da Copa do Nordeste, no estádio Presidente Vargas.

Sem ter pago dentro do prazo o valor da multa refente à quebra de vínculo com seu antigo agente, Leandro Carvalho foi punido, em dezembro de 2019, com dois meses sem poder está em campo em uma partida oficial. No entanto, como a penalização foi quitada integralmente pelo clube, que havia se responsabilizado para pagar, o atacante alvinegro foi liberado.

No último domingo (26), o camisa 80 do Vovô entrou no segundo tempo no jogo entre Ceará e Frespaulistano-SE. A partida foi válida pela 1ª rodada do Nordestão e acabou empatada com o placar de 2 a 2.

Presidente do alvinegro, Robinson de Castro já havia revelado anteriormente que o clube tinha se responsabilizado em pagar o valor, que seria cobrado posteriormente do atleta através de seus salários.

"Adiantamos o valor (da multa), mas ele paga. Ele quem pagou, no fim", disse o mandatário.

Leandro foi comprado pelo Alvinegro de Porangabuçu junto ao Botafogo no início de 2019. O clube cearense investiu R$ 3,6 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta. Seu vínculo com o Ceará vai até maio de 2022.

Na próxima quarta-feira (29), o Vovô fará sua estreia no Campeonato Cearense 2020. A partida será no estádio Presidente Vargas, às 20h, pela 1ª rodada da segunda fase do Estadual.