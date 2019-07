Ceará quer ampliar torcida do clube mandante em Clássicos-Reis; Fortaleza analisa proposta

O Ceará enviou uma proposta ao Fortaleza para mudar a distribuição de torcida no primeiro Clássico-Rei da Série A do Brasileiro, realizado dia 3 de agosto, na Arena Castelão, em que o Alvinegro é mandante. O objetivo é evitar espaços não preenchidos pelos torcedores - como ocorre com parte da arquibancada destinada à separação das torcidas - e acrescer mais seis mil lugares ao público. Atualmente, em Clássicos-Reis, o estádio é dividido entre as duas torcidas, com o setor premium reservado ao clube mandante. Os adeptos do Vovô ficam no lado norte e os do Leão no sul.

No novo formato, o time que não possui o mando ocuparia um lado da Arena Castelão, anéis superior e inferior da zona norte ou sul, enquanto o mandante fica com o restante: superior central e norte (ou sul), inferior norte (ou sul), bossa nova, especial e premium. A mudança possibilitaria que o setor Bossa Nova, geralmente destinado ao sócio-torcedor, estivesse completamente liberado, além de aumentar o número de torcedores da equipe que estará mandando o jogo.

Segundo o presidente alvinegro, Robinson de Castro, a medida também é uma forma de inviabilizar que o Ministério Público determine torcida única no jogo. A decisão, no entanto, depende do aval do rival.

"Queremos ter um maior público no Clássico-Rei. A decisão agora é do presidente do Fortaleza, Marcelo Paz", declarou.

A nova distribuição de torcida está sendo analisada pela diretoria tricolor. Caso a oferta seja aceita, o clube deve ficar com um espaço para a torcida próximo de 15 mil. Já no segundo Clássico-Rei do Brasileirão, dia 10 de novembro, as divisões de público seriam invertidas.