Ceará prorroga Feirão de Sócios para sexta-feira (21)

O Ceará fechou a segunda fase do Mega Feirão de Sócios, no último domingo (16), contabilizando mais de 19 mil sócios ativos. A campanha foi realizada em stands nos shoppings RioMar Kennedy e Papicu, entre os dias 9 até 16 de fevereiro. Com a grande procura de torcedores para fazerem parte do quadro de associados, o clube decidiu prorrogar para a próxima sexta-feira (21) a ação.

Buscando manter a proximidade entre o Vovô e sua torcida, a diretoria alvinegra decidiu estender a data do Feirão com valores promocionais no programa de sócios da quarta (19) para sexta (21).

Contando o número de novos sócios e migrações, o Alvinegro de Porangabuçu tem atualmente 19.490 associados adimplintes.

O novo período de adesões inicia nesta terça-feira (18) e tem validade até a próxima sexta (21).