Ceará proíbe que torcedores com camisas de outros times assistam ao jogo contra São Paulo

A diretoria do Ceará proibiu que torcedores assistissem ao jogo contra o São Paulo, neste domingo (24), com camisas de outros clubes. A medida foi anunciada através das redes sociais e é válida para os setores da Arena Castelão disponibilizados para os alvinegros.

Em nota, o time afirmou que "não será permitirda a entrada de torcedores usando camisas que não sejam do Ceará". A assessoria do Vovô informou também que pessoas com trajes neutros ou à paisana serão liberados para entrar no estádio.

A partida ocorre às 19 horas, válida pela 34ª rodada da Série A do Brasileiro. É a primeira vez na competição que o Ceará se posiciona contrário a entrada de outros uniformes em uma partida cujo mando de campo é do clube.

Para o duelo, o Ceará não divulgou parcial de ingressos, mas informou que o setor visitante foi esgotado. Ao todo, 52.552 ingressos foram disponibilizados para comercialização.