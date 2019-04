Ceará precisa quebrar dois tabus contra o Corinthians para avançar na Copa do Brasil

O Ceará enfrenta o Corinthians pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (3), às 21h30, na Arena Corinthians, em Itaquera. O primeiro confronto terminou em 3 a 1 para o time paulista, em Fortaleza. Para avançar, o Vovô necessita quebrar dois tabus contra a equipe do técnico Fábio Carille: vencer por três gols de diferença, e fazer isso na casa do adversário.

O Ceará nunca derrotou o Time do Parque São Jorge em São Paulo, nem venceu por 3 a 0, que seria o resultado necessário para passar no agregado. Caso iguale o placar, o embate vai para os pênaltis. Os dois já se enfrentaram em 19 oportunidades na história, com nove vitórias corintianas, oito empates e duas vitórias cearenses.

Corinthians só perdeu para o Vovô duas vezes na história: em 1977 (1 a 0) e 2018 (2 a 1). O autor do gol do time paulista, ano passado, foi o atual camisa 9 do Ceará, Roger. Na última temporada, ambas equipes terminaram com o mesmo número de pontos: 44 conquistados, com o Ceará em 15º e o Corinthians em 13º.

A maior goleada ocorreu em 1986: 4 a 0 para o time paulista, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.Porém, desde então, o retrospecto tem sido mais equilibrado, com o Corinthians vencendo o Ceará somente em dois confrontos nesses últimos 33 anos.

Invicto há cinco partidas, a equipe de Lisca marcou 14 tentos nesse período, e vem em boa fase, com expectativa de, assim como no ano passado, surpreender o alvinegro paulista.