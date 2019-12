Ceará perde mando de campo e Fortaleza é multado por confusão no Clássico-Rei

O pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento nesta quarta-feira (18), puniu Ceará e Fortaleza pela confusão nas arquibandas da Arena Castelão no último Clássico-Rei da Série A, dia 10 de novembro. O órgão deferiu multa de R$ 60 mil para cada um dos clubes e uma partida de portões fechados ao Vovô - a decisão não cabe recurso.

À priori, a entidade havia projetado uma punição de dois mandos e multa de R$ 20 mil aos times cearenses, mas foi concedido efeito suspensivo. Na época, a mudança permitiu que tricolores e alvinegros disputassem a reta final do Brasileirão com presença de público no estádio.

Os primeiros compromissos de Ceará e Fortaleza em 2020 ocorrem em janeiro, pela Copa do Nordeste. O Leão entra em campo dia 25 contra o Vitória/BA, às 16 horas, no Barradão. O Alvinegro tem duelo dia 26, diante do Frei Paulistano/SE, às 18 horas, na Arena Castelão. O time alvinegro não deve contar com público nessa partida devido a aplicação da sanção.