Ceará oficializa empréstimo de Vitor Feijão ao Guarani/SP

O Ceará oficializou o empréstimo do atacante Vitor Feijão ao Guarani/SP nesta quarta-feira (4). A informação havia sido adiantada pelo Diário do Nordeste, que apurou que o Bugre fica com o atleta até dezembro de 2019 para a disputa da Série B do Brasileiro. O vínculo com o Alvinegro de Porangabuçu é de três anos.

Contratado no início do ano após passagem pelo Criciúma, Vitor Feijão disputou nove jogos pelo Vovô e marcou dois gols. Sob o comando do técnico Lisca, o jogador começou a temporada como titular, mas perdeu espaço no plantel. A última partida na equipe aconteceu dia 21 de abril, na derrota para o Fortaleza, pelo segundo jogo da final do Campeonato Cearense.

Para o setor ofensivo, o técnico Enderson Moreira conta com sete opções: Bérgson, Alex Amado, Ricardo Bueno, Rick, Romário, Leandro Carvalho e Mateus Gonçalves. Na última semana, o clube também cedeu o atacante João Paulo ao Figueirense em novo empréstimo.

O Ceará volta a campo no sábado (8), contra o Bahia, pela 8ª rodada da Série A do Brasileiro. A partida acontece às 19h30, na Arena Castelão. O Vovô está na 11ª posição, com nove pontos.