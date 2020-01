Ceará oficializa contratação do meia Vinícius Goes, o 10º reforço para 2020

O Ceará segue ativo no mercado da bola e oficializou mais uma contratação na tarde desta quinta-feira (9). O nome da vez é o do meia Vinícius Goes, de 28 anos, que fechou contrato por dois anos com o Alvinegro.

Vinícius é paranaense, de Curitiba, e foi no iniciou sua carreira profissional, no Paraná Clube. De lá foi para o Coritiba. Após uma rápida passagem pelo Esportivo/RS, foi negociado com o Náutico, onde foi um dos grandes destaques da equipe pernambucana, despertando interesse do Fluminense, onde jogou em 2015. Depois disso, foi emprestado ao Athletico/PR e mais uma vez ao Náutico, antes de ser negociado com o Bahia, onde teve maior destaque em sua carreira.

Vinícius é o décimo jogador anunciado pelo Vovô para a temporada 2020. Além dele, o goleiro Fernando Prass, os zagueiros Tiago Pagnussat e Klaus, os laterais Eduardo e Bruno Pacheco, o volante Charles e os atacantes, Rogério, Sobis e Rodrigão foram outros nomes já acertados para a temporada.