Ceará oficializa contratação do atacante William Popp: "vou dar minha vida"

O Ceará oficializou a contratação do atacante William Popp, ex-Figueirense, nesta sexta-feira (27). O jogador assina com o clube até o fim de 2020. O Diário do Nordeste apurou que o Vovô desembolsou R$ 100 mil para trazer o atleta de 25 anos.

Na atual temporada, Popp marcou oito gols em 33 partidas. Revelado pelo Joinville, defendeu também o Mogi Mirim e os asiáticos Busan Ipark e Bucheon, da Coréia do Sul, além de Avispa Fukuoka, do Japão.

“Conseguir espaço no cenário brasileiro era um dos meus objetivos quando voltei para o Brasil. Estou muito feliz com esse novo desafio na minha carreira. Sei do tamanho do clube, espero alcançar os objetivos. Vou dar minha vida todos os dias nos treinamentos e jogos. Espero fazer gols, assistências, e ajudar o Ceará na sequência da Série A”, afirmou.

Com o reforço, o técnico Enderson Moreira passa a contar com oito opções de ataque: Mateus Gonçalves, Rick, Bergson, Alex Amado, João Paulo, William Popp, Leandro Carvalho e Felippe Cardoso. A equipe tem até o fim do dia para anunciar novas contratações, quando se encerra o prazo de inscrições da CBF para o Brasileirão. O próximo jogo é diante do Atlético-MG, domingo (29), às 19 horas, no Independência, pela 22ª rodada.

Ficha técnica

Nome: William Popp

Posição: atacante

Naturalidade: Joinville/SC

Nascimento: 13/04/1994 (25 anos)

Altura: 1.78

Peso: 74 kg

Clubes: Joinville, Mogi Mirim, Busan Ipark (Coréia do Sul), Avispa Fukuoka (Japão), Bucheon (Coréia do Sul), Figueirense e Ceará.