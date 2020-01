Ceará oficializa contratação do atacante Rogério até 2021

Rogério é o novo reforço do Ceará. O atacante que pertence ao Bahia, onde marcou dois gols em 26 jogos em 2019, e chega por empréstimo ao Vovô até maio de 2021.

O Alvinegro de Porangabuçu confirmou a contratação de seu terceiro atacante para a temporada. Além de Rafael Sóbis e Rodrigão, apresentado oficialmente nesta terça (8), o time comandado por Argel Fucks ganha o reforço de Rogério no setor ofensivo.

No ano passado, o atleta marcou dois gols em 26 jogos pelo Bahia, time a qual pertence. O jogador também tem passagens por Náutico-PE, Botafogo, Vitória-BA, São Paulo, Sport-PE e Al Dhafra-EAU e soma títulos de campeão pelo Campeonato Pernambucano de 2017, pelo Sport, e Campeonato Baiano em 2019, pelo Bahia.

O contrato do atacante com o Vovô é de empréstimo junto ao Bahia com vínculo até maio de 2021.