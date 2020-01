Ceará oficializa contratação de volante Marthã, o 11º reforço da temporada

O Ceará oficializou nesta quinta-feira (16) a contratação do volante Marthã, ex-FC Lviv, da Ucrânia. O anúncio do vínculo em definitivo ocorreu através das redes sociais com menção ao serviço de streaming Netflix.

Com 22 anos, o atleta é o 11º reforço do Vovô para 2020. Antes, o clube havia anunciado: o goleiro Fernando Prass, o lateral direito Eduardo, os zagueiros Klaus e Tiago Pagnussat, o lateral esquerdo Bruno Pacheco, o volante Charles, o meia Vinícius e os atacantes Rafael Sóbis, Rogério e Rodrigão.

Revelado pelo São Paulo, Marthã chega como uma aposta da diretoria alvinegra. O calendário cheio - disputas de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A - é outra motivação para a utilização do volante, uma vez que o elenco terá rodízio entre competições.

Na carreira, o jovem atuou também no Desportivo Brasil/SP, Ponte Preta e Palmeiras. Integrado ao time principal e participando das atividades em Porangabuçu, o volante participa das atividades junto do meia Lima, que pertence ao Grêmio e acertou a permanência no time alvinegro por mais uma temporada, mas ainda não foi oficializado.

O primeiro teste da equipe ocorre na sexta-feira (17), quando o Ceará enfrenta o Sindicado dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará (SAFECE). O jogo treino será no estádio Presidente Vargas (PV), às 19 horas, com presença da torcida.