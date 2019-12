Ceará oficializa contratação de atacante Rodrigão para 2020

O Ceará oficializou nesta segunda-feira (30) a contratação do atacante Rodrigão para 2020. Como o Diário do Nordeste havia antecipado, o atleta do Santos assinou vínculo de empréstimo com o Vovô até dezembro deste ano.

Na atual temporada, o jogador atuou pelo Coritiba. Com a camisa do alviverde, o centroavante disputou o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro. Ao todo, somou 21 gols em 42 jogos.

No histórico, Rodrigão foi artilheiro da Copa do Nordeste e do Campeonato Paraibano, pelo Campinense, em 2016. O centroavante se apresenta em Porangabuçu no dia 6 de janeiro com o restante do elenco alvinegro.

Ficha técnica

Nome: Rodrigo Gomes dos Santos (Rodrigão)

Posição: Centroavante

Nascimento 13/10/1993 (26 anos)

Naturalidade: Belmonte-BA

Altura: 1,86

Peso: 92 Kg

Clubes: Democrata/MG, Boa Esporte/MG, Campinense/PB, Santos/SP, Bahia/BA, Avaí/SC, Coritiba e Ceará/CE.