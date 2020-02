Ceará oficializa a contratação de atacante Léo Chú, ex-Grêmio

O Ceará, enfim, oficializou a contratação do atacante Léo Chú para a temporada. O atleta de 19 anos chega como empréstimo do Grêmio, com contrato até dezembro, e já participa dos treinos no CT de Porangabuçu.

Natural de Porto Alegre, o jogador atuou nas categorias Sub-19, Sub-20 e Sub-23 do time gaúcho, sendo destaque na conquista da Copa Ipiranga de Futebol Sub-20. Em 2019, somando competições de divisões inferiores, participou de 33 jogos e marcou seis gols. Canhoto, tem como característica a velocidade e o drible.

Para oficializar a contratação, o Vovô precisou vencer a concorrência de outras equipes. Na lista de interessados, o Cruzeiro também formalizou proposta, mas o fato de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro foi determinante para que o jogador e o estafe escolhessem o Ceará.

Confira a ficha técnica do atleta