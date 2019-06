Ceará oferece plano de sócio-torcedor para animais de estimação

O Ceará tentou unir o amor do torcedor pelo clube e pelos pets com um plano de sócio-torcedor exclusivo para animais de estimação. Lançado em 2012, o valor é R$ 60 por ano e oferece brindes e benefícios. A equipe foi pioneira no Nordeste com a iniciativa e a segunda do futebol brasileiro, atrás do Internacional, que lançou campanha em 2011.

Os proprietários dos animais associados recebem uma carteira personalizada do pet, além de um certificado de mascote oficial do Vovô e de um brinde exclusivo. Para aderir ao plano, basta comparecer a uma das lojas oficiais do Ceará portando um documento oficial com foto e uma imagem do bichinho.

Lojas Sou Mais Ceará:

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

- Loja Oficial Sou Mais - Maracanaú/CE - Ponto Shopping Maracanú - Rua 45 - Nº63

- Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro.