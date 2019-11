Ceará ocupa a mesma posição de 2018 ao fim da 34ª rodada da Série A

Há um ano, o Ceará estava na 16ª posição na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro ao fim da 34ª rodada e, em 2019, se encontra no mesmo lugar. A diferença entre os dois estados está na pontuação, embora mínima: 38 pontos em 2018, 37 em 2019.

> Confira a tabela de classificação do Brasileirão

Em 2018, o Sport tinha a mesma pontuação que o Vovô e uma posição acima, enquanto Chapecoense (37), Vitória (36), América/MG (34) e Paraná (21) estavam abaixo, no Z-4. Desses, só a Chape e o Alvinegro escaparam do rebaixamento. A distância entre o 19º (América) para o 14º (Vasco) era de somente 5 pontos, destacando a imprevisibilidade da edição.

A partir da 35ª rodada, o Vovô empatou com o Fluminense em 0 a 0, venceu o Paraná por 1 a 0, empatou com o Athletico/PR em a 2 a 2 e empatou com o Vasco no último jogo, terminando em 15º com 44 pontos.

Já agora, faltando 4 partidas para o fim do Campeonato, a diferença do 19º (Chape) para o 14º (Botafogo) é de 11 pontos. Até a rodada final, serão 5 confrontos diretos entre as equipes que estão neste espectro, com o Ceará encarando o Botafogo no Engenhão na 38ª.

Antes, o time cearense enfrenta Flamengo (F), Athletico/PR (C), Corinthians (C). Com exceção do Flamengo, nesta quarta-feira (27), no Maracanã, Furacão e Timão brigam para assegurar vaga na Libertadores.