Ceará negocia renovação de contrato com Thiago Galhardo até 2022

O Ceará tem negociações avançadas com o meia Thiago Galhardo e deve anunciar uma renovação contratual até o fim da semana. Principal nome alvinegro no temporada e vice-artilheiro da Série A, com sete gols, o atleta tem vínculo com o Vovô até o fim de 2019 e recebeu propostas do exterior, o que fez a diretoria do clube acelerar um novo acordo com o jogador de 30 anos.

A proposta, até então, é de estender o vínculo até 2022, com acréscimo de salário e atualização da multa rescisória. Vale ressaltar, no entanto, que o atleta possui um cláusula no contrato que prevê renovação automática por mais um ano caso o time permaneça na elite nacional. Procurado pela reportagem, o representante do jogador, Flávio Trivella, que também assiste o irmão Gabriel Galhardo, afirmou que o meia está feliz na capital cearense e deseja seguir no clube.

"O Galhardo recebeu, sim, propostas de fora do país, mas ele pediu que eu conversasse com o presidente Robinson para manter o bom clima no clube. Ele quer ser artilheiro do Brasileirão e classificar o Ceará para Sul-Americana, essas são as metas dele no ano", explicou.

Contratado em abril, após o atleta rescindir com o Vasco da Gama, Thiago Galhardo logo caiu nas graças da torcida alvinegra ao estrear com gol diante do Goiás, pela 4ª rodada da competição. Depois, marcou duas vezes contra o Avaí, fez mais um no Clássico-Rei e garantiu a vitória do Ceará sobre a Chapecoense com um hat-trick, o primeiro como profissional.

Em coletiva pós-jogo no último sábado (10), o meia declarou que "está vivendo um sonho" no Ceará e garantiu atravessar a melhor fase da carreira no clube. Na Série A com o Vovô, o jogador soma 886 minutos, uma assistência, 17 desarmes e 22 arremates para o gol. O próximo jogo da equipe é domingo (18), contra o São Paulo, às 16 horas, no Morumbi.