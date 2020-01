Ceará negocia permanência de Lima para 2020

O Ceará tenta a manutenção do meia Lima para 2020. O atleta, que pertence ao Grêmio, não será aproveitado pelo time gaúcho, que já iniciou as tratativas para um novo empréstimo ao Vovô. A informação foi publicada pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Caso se concretiza, será a 3ª passagem do atleta em Porangabuçu. Em 2019, atuou em 15 partidas e marcou um gol na Séria A do Campeonato Brasileiro.

Desde o fim da temporada, o desejo da diretoria alvinegra era a extensão do contrato. Na ocasião, o acordo não se concretizou porque o jogador foi envolvido em uma negociação com o Coritiba, algo que não houve acerto.

Com 10 reforços anunciados para a próxima temporada, o técnico Argel Fucks tem duas peças para a posição de meia de criação: Vinícius e Felipe Silva. Dentre os remanescentes que haviam encerrado contrato, o Ceará renovou com o volante Ricardinho e o atacante Mateus Gonçalves.