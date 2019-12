Ceará negocia contrato em definitivo com destaque do Sub-20

Um dos grandes nomes nesta temporada entre os atletas da equipe Sub-20 do Ceará, Rafael Carvalheira negocia com o clube para assinar em definitivo com o Vovô. O atleta estava emprestado pelo Flamengo e defendeu o time cearense nas competições da categoria.

O belo futebol apresentado pelo meia chamou atenção da diretoria alvinegra. Com o objetivo de trabalhar para que o ano de 2020 seja de glórias, o clube já negocia visando fortalecer o grupo e um deles é manter o meia que se destacou vestindo a camisa preta e branca pelo Sub-20.

"Houve interesse de outros clubes, mas meu empresário está negociando e dando prioridade total ao Ceará. Parece que vai ter um final feliz", comentou Carvalheira.

Com o contrato finalizando com o Flamengo neste mês de dezembro, o meia deve assinar contrato em definitivo com o Ceará. Com o time de Porangabuçu, Rafael foi campeão do Campeonato Cearense Sub-20. Na Copa do Nordeste da categoria, o armador ajudou a levar sua equipe para a final, mas a taça acabou ficando com o Vitória-BA. Ao todo, foram 16 jogos e oito gols pelo Vovô.

Valorização da base

Além de Rafael Carvalheira, que se destacou entre os jovens da Cidade Vozão, o Ceará está seguindo uma linha de prestigiar as "pratas da casa". Segundo time que menos usou atletas formados em sua categoria de base na Série A do Brasileirão desta temporada, o clube deseja fazendo diferente na próxima temporada. Para isso, o primeiro passo foi assinar contratos profissionais de algumas crias do CT em Itaitinga, como o meia Rubens Abreu, o volante Douglas Silva, o zagueiro Luan Gabriel e o centroavante Lucca Holan. Os vínculos dos atletas, todos do Sub-17, são de três anos.