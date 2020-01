Ceará negocia com meia Vinícius e atacante Rogério para 2020

O elenco do Ceará se apresenta nesta segunda-feira (6) para iniciar os trabalhos em 2020. Nos bastidores, porém, o clube segue se movimentando na busca de reforços. Dois nomes estão com negociações avançadas com o Vovô e podem ser anunciados em breve: o meia Vinícius, do Atlético-MG, e o atacante Rogério, do Bahia.

As duas negociações estão em fase avançada e a tendência é que os acertos sejam concretizados já nos próximos dias.

Aos 28 anos, Vinícius estava no Atlético-MG, onde marcou sete gols em 41 jogos durante 2019. Ele tem passagens também por Bahia, Náutico, Athletico-PR, Fluminense, Coritiba e Paraná.

Já o atacante Rogério, de 29 anos, estava no Bahia. Em 2019, ele realizou 26 jogos e marcou dois gols. Ele tem contrato até 2021 com o Tricolor e deverá chegar ao Vovô por empréstimo.

Além deles, o Alvinegro fechou também com o zagueiro Klaus, do Internacional. Todos os anúncios deverão ser realizados oficialmente ainda nesta semana.