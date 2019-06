Ceará negocia com atacante Felippe Cardoso, do Santos

O Ceará está próximo de anunciar o atacante Felippe Cardoso, do Santos. A negociação é por empréstimo, sem opção de compra, até o fim da Série A do Brasileiro.

O jogador de 20 anos chegou ao clube paulista em 2018, após passagem pela Ponte Preta, e assinou contrato até outubro de 2023. Após a chegada do técnico argentino Jorge Sampaoli, o atleta perdeu espaço no plantel principal e foi encaminhado ao time aspirante. A proposta não agradou Felippe Cardoso, que se recusou a atuar e passou a treinar de forma separada.

Além do Ceará, o América/MG também manifestou interesse em Felippe Cardoso, mas a negociação não avançou. Na temporada, o atacante disputou 12 jogos e marcou um gol.

Setor ofensivo

Desde o início da temporada, o Ceará já anunciou a saída de cinco atacantes. O último foi Ricardo Bueno, que teve o desligamento oficializado na terça-feira (25) e deve ser anunciado pelo CSA, que também disputa o Brasileirão.

Após as baixas, o técnico Enderson Moreira passa a contar com seis atletas para o setor ofensivo: Rick, Bergson, Alex Amado, Romário, Leandro Carvalho e Mateus Gonçalves. Ocupando a 11ª posição, com 10 pontos, o Vovô volta a campo na Série A contra o Fluminense. A partida ocorre dia 15, às 20, no Maracanã.