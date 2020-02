Ceará não segura vantagem e empata em 2 a 2 com o Botafogo/PB

O Ceará empatou em 2 a 2 na Arena Castelão com o Botafogo/PB nesta quarta-feira (26). O Vovô abriu o placar com Klaus aos 12 minutos, mas logo o Xerife igualou o marcador com Lohan 5 minutos depois. Samuel Xavier, aos 32, fez 2 a 1 e Lohan, de novo, marcou o gol de empate, aos 41 minutos. Todos os gols foram na etapa final da partida.

Foi o 5º empate seguido do time cearense na Copa do Nordeste. O resultado deixa o Vovô com 5 pontos no Grupo B da competição, distante um ponto do Vitória, 1º no G-4, que joga nesta quinta-feira (27) contra o CRB.

O jogo

O Ceará teve muitas dificuldades para criar na etapa inicial, com Lima, pela esquerda, foi quem mais tentou explorar o ataque, mas sem sucesso. Rogério, pela direita do 4-2-3-1 de Enderson Moreira, pouco contribuiu na fase ofensiva.

O Botafogo de Evaristo Piza se fechava com duas linhas de 4 e encontrava espaços entre o meio campo e a defesa adversária, com Rodrigo Andrade arriscando de fora da área e protagonizando as melhores oportunidades dos visitantes.

Antes da bola rolar na 2ª etapa, Enderson tirou Lima e Rogério e lançou a campo Mateus Gonçalves e Rodrigão para avançar ainda mais sua equipe. Com as entradas, Samuel Xavier subiu como ponta pela direita durante a fase ofensiva, deixando Charles em sua função na defesa. Pela esquerda, Mateus deu mais opções de velocidade, se associando com Sóbis.

O 1º gol, porém, veio na bola parada, aos 12 minutos. Klaus subiu alto no 2º poste e abriu o placar marcando seu terceiro gol no ano com a camisa alvinegra. O zagueiro se tornou o artilheiro do time cearense.

Zagueiro-artilheiro, Klaus comemora gol que abriu o marcador no Castelão Foto: Thiago Gadelha

Também em jogada aérea chegou o empate do adversário, 5 minutos depois. Lohan cabeceou cruzamento de Cássio e tirou Prass do lance, igualando o marcador no Castelão.

O Vovô continuou insistindo no setor de ataque. Felipe Silva entrou na vaga de Sóbis e em sua 1º participação na partida, achou Samuel Xavier infiltrando pelo lado direito da área para balançar as redes do Botafogo, aos 32 minutos.

Lateral direito fez seu 2º gol com a camisa alvinegra em 2020 Foto: Thiago Gadelha

Porém, mais uma vez, o Ceará não conseguiu segurar a vantagem e viu o mesmo camisa 9, Lohan, fazer 2 a 2, aos 41 minutos, em jogada muito semelhante ao 1º gol do Xerife.

Apesar de manter a invencibilidade no ano, o Ceará pode ficar a 4 pontos de distância do G-4 do Grupo B caso o Vitória vença o CRB nesta quinta-feira (27).

"Mais uma vez um empate com gosto de derrota. Mentalidade é se buscar a vitória a toda hora. Agora é cabeça erguida", disse o meia Felipe Silva, que deu o passe ao 2º gol alvinegro.

O próximo compromisso do Alvinegro de Porangabuçu é contra o Guarany de Sobral no sábado (29), às 16h, pelo Campeonato Cearense.