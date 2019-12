Ceará mira contratação do lateral-esquerdo Sander, do Sport

Ativo no mercado da bola, o Ceará segue se movimentando em busca de reforços. Um dos nomes que está na lista do Vovô é o do lateral-esquerdo Sander, do Sport. Segundo o Jornal do Commercio, de Pernambuco, o Alvinegro já realizou proposta ao staff do atleta. O interesse do Ceará no jogador foi confirmado pelo Diário do Nordeste.

Em contato com a reportagem do Jornal do Commercio, o empresário de Sander, Renato Padilha, confirmou a procura. "Fui procurado pela direção do Ceará (sem citar quem o procurou), mas passei que ele (Sander) tem contrato com o Sport até junho e que qualquer proposta teria de ser passada para o Milton (Bivar, presidente do Sport", afirmou o representante do lateral.

Como o contrato de Sander com o time pernambucano vai até junho de 2020, o atleta poderá assinar pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de janeiro.

Aos 29 anos, ele é um dos principais destaques do atual elenco do Sport. Desde que chegou ao clube, em 2017, Sander realizou 102 partidas e marcou dois gols.

Para 2020, o Ceará já acertou a contratação do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que será anunciado oficialmente em breve. O clube conta também com João Lucas, que tem vínculo até o fim de 2020.