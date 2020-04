Ceará mantém base do sócio-torcedor e registra taxa de saída de 1%

A diretoria do Ceará conta com o apoio do torcedor para se reequilibrar financeiramente durante a pandemia do novo coronavírus. Dentre as receitas, uma é a do sócio-torcedor. O presidente alvinegro Robinson de Castro revelou que a inadimplência dos planos se manteve próxima de 1% no período sem futebol.

"Conseguimos alavancar o sócio, nossa preocupação agora é retenção, então queremos manter. Temos 1% de baixa, de inadimplência, então queremos trazer de volta esse percentual para fazer parte da base", explicou em entrevista nas redes sociais ao pré-candidato a Prefeitura de Fortaleza pelo partido Novo, Geraldo Luciano.

No marcador oficial do site do clube há o registro de 21.379 sócios. A barreira dos 20 mil foi conquistada ainda em fevereiro, o que indica também a manutenção dos planos mesmo com a paralisação das competições.

"Temos que ter o bom relacionamento com o tocedor. Temos quase 22 mil adimplentes, mas na base de dados temos 60 mil. Então fizemos um senso e estamos nese processo com expectativa de chegar em 40 mil", afirmou Robinson.

O plano de crescimento depende da retomada do futebol e vale como meta para a temporada de 2020. Para manter ativo o sócio-torcedor, o time tem criado ações diante da quarentena como o check-in para o jogo contra a covid-19. O lançamento de ações para expansão do e-commerce estão previstas para o fim de abril.