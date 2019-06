Ceará lança plano de sócio-torcedor para animais de estimação

O Ceará tentou unir o amor do torcedor pelo clube e pelos pets lançando um plano de sócio-torcedor exclusivo para animais de estimação. O valor é R$ 60 por ano e oferece brindes e benefícios.

Os proprietários dos animais associados recebem uma carteira personalizada do pet, além de um certificado de mascote oficial do Vovô e de um brinde exclusivo. Para aderir ao plano, basta comparecer a uma das lojas oficiais do Ceará portando um documento oficial com foto e uma imagem do bichinho.

Lojas Sou Mais Ceará:

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

- Loja Oficial Sou Mais - Maracanaú/CE - Ponto Shopping Maracanú - Rua 45 - Nº63

- Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro.