Ceará lança máscaras personalizadas e doa 2 mil unidades para hospital SOPAI

O Ceará Sporting Club anunciou nesta sexta-feira (17) a produção de máscaras personalizadas para ajudar no combate ao novo coronavírus. O objetivo do clube é vender e doar o material para conter a propagação de covid-19 na Capital.

A confecção será em parceria com a empresa SVC, para comercialização tanto no varejo como atacado - entregas através de delivery. Com custo de R$ 6 por unidade, serão disponibilizados quatro modelos, todos laváveis e reutilizáveis.

Os royalties arrecadados com a venda serão destinados a fabricação de máscaras para o hospital SOPAI, unidade especializada em saúde infantil. Para antecipar a ajuda, o Vovô já destinou 2.000 máscaras para a instituição.

A venda das máscaras terá início na próxima quarta (22). O telefone para atacado é (85) 9.9996-7607, enquanto o de varejo é (85) 9. 8778-3536.