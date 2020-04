Ceará lança campanha de arrecadação de fundos para ajudar pessoas afetadas pelo coronavírus

Visando ajudar pessoas que estão sofrendo os efeitos da pandemia do coronavírus, o Ceará Sporting Club lança uma importante campanha de arrecadação de fundos para auxiliar pessoas em vulnerabilidade social e também os profissionais liberais que trabalham na operação de jogos do clube.

A ação "Vozão do Bem" contará com doações de diversos valores, em que os torcedores alvinegros poderão comprar ingressos solidários a partir de R$ 20. As doações devem ser feitas no Site Vozão do Bem.

Toda a quantia que for arrecadada será destinada a moradores de rua, pessoas com maior vulnerabilidade social e profissionais freelancers que trabalham na operação dos nossos jogos, como seguranças, catraqueiros, profissionais de limpeza, controladores de acessos, produtores e coordenadores, capatazes, ambulantes e operadores de bar.

Além disso, o torcedor também poderá doar a quantia que quiser através de uma conta bancária (veja abaixo).

CONTA PARA DOAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS ALVINEGROS CEARENSES

CNPJ: 18.819.228/0001-73

BRADESCO

AG. 0682

CONTA: 0038851-3