Ceará joga mal, perde para o Athletico-PR fora de casa e tem 3ª derrota seguida

Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará foi derrotado por 1 a 0 pelo Athletico-PR, na Arena da Baixada. O gol da vitória paranaense saiu dos pés de Nikão, atacante que defendeu as cores do alvinegro em 2014, aos 48 do primeiro tempo.

Com cinco mudanças. Foi assim que o Ceará entrou em campo para enfrentar o Athletico-PR, que havia perdido quatro das últimas cinco partidas. Sem poder contar com Luiz Otávio, Samuel Xavier, Ricardinho, Lima e Leandro Carvalho, o técnico Enderson Moreira optou por manter Tiago Alves formando dupla de zaga com Valdo e colocou Cristovam, Pedro Ken, Fernando Sobral e Mateus Gonçalves para iniciarem a partida. Wescley e Chico entraram no caminhar da segunda etapa, mas não conseguiram ter boas atuações.

O jogo

Em primeiro tempo de pressão do rubro-negro paranaense, os donos da casa deixaram o campo com a vitória parcial. O Vovô, que vinha cometendo falhas no setor defensivo e com pouca presença e muitos erros no ataque, viu Nikão abrir o marcador no final do jogo. Após lateral, Marco Ruben tocou para dentro da área. Livre de marcação, o ex-atacante do Ceará pegou de primeira para fazer o gol dos rubro-negros.

A única grande chance da partida aconteceu com Thiago Galhardo aos 35 minutos. O meia recebeu passe da lateral, entrou na área, saiu esbarrando com os marcadores do Furacão e conseguiu finalizar, mas parou na defesa do goleiro Santos, bem posicionado.

Na volta para o último período, não demorou muito para a torcida alvinegra levar mais outro susto. Em cobrança de escanteio, Diogo Silva saiu e não encontrou nada. A bola bateu na cabeça e depois na mão de Nikão e morreu no fundo das redes. Após verificação do VAR, o árbitro anulou o que seria o segundo gol do Athletico.

Com uma postura melhor, mas ainda bem abaixo do que precisava para buscar o empate, a única chance clara de gol do alvinegro aconteceu aos 19 minutos. Chico, que havia entrado na andar da segunda etapa na vaga de Thiago Galhardo, cobrou falta direto para o gol e viu o goleiro Santos defender pelo alto e mandar para longe.

Com o resultado, o Vovô permanece em 13º com 20 pontos enquanto o Athetico chega aos 25 e sobe para 8º. Agora, o Alvinegro torce contra Fortaleza e Vasco para que não terminar a rodada na 15ª posição.

No próximo sábado (7), o Ceará encara o Corinthians, na Arena Corinthians, às 11h, pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão.