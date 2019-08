Ceará já vendeu quase 26 mil ingressos antecipados para jogo contra o Flamengo

Através do seu instagram, o Ceará comunicou que já vendeu 25.609 ingressos antecipados para a partida contra o Flamengo, dia 25 de agosto, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Desde o dia 11 de agosto que se iniciaram as vendas, que têm só crescido com a procura por parte dos torcedores. As vitórias de 2a1 sobre o Fortaleza no clássico-rei e a goleada de 4a1 contra a Chapecoense, acompanhadas de boas exibições do time comandado pelo técnico Enderson Moreira encheram a torcida alvinegra de entusiasmo e o que se vê é a procura incessante por ingressos para o duelo frente ao Flamengo.

Ocupando a nona posição na classificação, com 20 pontos ganhos, o Vovô volta a jogar pelo Brasileirão, neste domingo (18), às 16 horas, no Estádio Morumbi contra o São Paulo, pela 15ª rodada.