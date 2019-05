Ceará já vendeu 14 mil ingressos antecipados para jogo contra o Santos

A torcida do Ceará já vai se mobilizando para lotar o Castelão contra o Santos pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no domingo, 2, às 16 horas, data de aniversário de 105 anos do clube.

Empolgada com duas vitórias seguidas do Vozão na Série A, contra o Grêmio e Avaí, e a 9ª colocação na tabela, a torcida do Vozão promete levar grande público às arquibancadas, batendo o recorde de público do time na temporada. O maior público do Ceará como mandante- exceto clássicos com o Fortaleza - foi de 34.440 pagantes, contra o Náutico pela Copa do Nordeste, no Castelão, no dia 6 de abril.

Na tarde desta quarta-feira, o Ceará anunciou parcial de 14.612 ingressos vendidos antecipadamente, com os setores Especial e Superior Norte já esgotados.

Ingressos:

Torcida do Ceará:

Cadeira superior central: R$ 30,00 (Inteira) e R$ 15,00 (meia)

Cadeira inferior norte: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Cadeira inferior sul: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Cadeira inferior central: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Cadeira premium : R$ 140,00 (inteira) e R$ 70, 00 (meia)

Torcida Visitante:

Cadeira especial: R$ 80,00 e R$ 40,00 (meia)