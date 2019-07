Ceará inicia venda de ingressos para partida contra o Palmeiras da 11ª rodada

O Ceará começou, nesta quinta-feira (4), a venda de ingressos para o jogo contra o Palmeiras pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorre no sábado (20), às 19h, na Arena Castelão. Os bilhetes serão vendidos nas lojas oficiais do clube, além do site cearasc.com/ingresso. Antes disso, o Alvinegro visita o Fluminense no Maracanã, às 2-h da segunda-feira (15).

> Confira a tabela do Brasileirão

O Verdão é o atual campeão do Brasileiro e o líder da Série A com 25 pontos. Já o Ceará tem 10, na 13ª posição. Será o primeiro embate entre os dois no ano.

Veja os valores dos ingresspos abaixo:

Torcida do Ceará

Cadeira superior norte: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

Cadeira superior central: R$ 50,00 (Inteira) e R$ 25,00 (meia)

Cadeira Inferior Norte: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Cadeira Inferior Central: R$60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Cadeira Inferior Sul: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Cadeira Especial: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Cadeira Premium: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia)

Torcida Visitante

Cadeira Superior Sul: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia)

Locais de venda:

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota

- Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito

- Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro

- Loja Oficial Sou Mais, Rua 45 – Nº63 - Ponto Shopping - Maracanaú/CE