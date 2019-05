Ceará inicia venda de ingressos para jogo diante do Pires Ferreira

Após golear o Sumov por 4 a 0 na estreia do Campeonato Cearense de Futsal, o Ceará recebe, no próximo sábado (18), o Pires Ferreira, em Porangabuçu, pela 3ª rodada da competição. Na última quarta-feira (15), o Vovô divulgou os valores dos ingressos para o confronto que além da briga pela liderança do grupo B, marcará a estreia oficial da modalidade adulta no ginásio poliesportivo do clube. O jogo terá transmissão exclusiva da TV Diário a partir das 16h50 com narração de Ivan Bezerra.

Para o sócio torcedor do Vovô, o bilhte custará R$ 5. Para quem não é associado ao clube, custará R$ 10 inteira e R$ 5 meia. Os ingressos estão à venda em todas as lojas oficiais do clube. Em Porangabuçu as vendas iniciam às 15h, no dia do jogo.

