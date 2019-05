Ceará inicia venda de ingressos para confronto contra o Grêmio

O Ceará iniciou, nesta quinta-feira (15), a venda de ingressos para o confronto diante do Grêmio, no próximo domingo (19), na Arena Castelão, em jogo válido pela 5ª rodada da Série A do Brasileirão. Os bilhetes serão vendidos nas lojas oficiais do clube, além do site cearasc.com/ingresso.

Em 14ª na tabela com três pontos, o Vovô recebe os gaúchos que estão na 18ª posição da tabela com dois. Em caso de vitória, a equipe cearense pode terminar a rodada em 8º lugar.

Veja abaixo os valores.

Torcida do Ceará

Inferior Norte, Sul e Central: R$ 40 inteira / R$ 20 meia

Especial: R$ 80 inteira / R$ 40 meia

Premium: R$ 140 inteira / R$ 70 meia

Torcida visitante

Especial: R$ 80 inteira / R$ 40 meia

As gratuidades infantis são limitadas para crianças com até 11 anos. O responsável precisa comparecer a uma das lojas oficias do clube, exceto a filial do Centro, com um documento comprovando a idade do menor. Já para idosos e militares, a entrega irá acontecer na bilheteria da Arena Castelão, a partir das 9h da próxima sexta-feira (17).

No próximo domingo (19), o Ceará recebe o Grêmio, às 19h, na Arena Castelão, pela 5ª rodada da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.