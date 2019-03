Ceará inicia venda de ingressos para confronto com Floresta

O Ceará iniciou, na tarde desta terça-feira (26), a venda de ingressos para o duelo desta quarta (27) contra o Floresta, no estádio Domingão, em Horizonte. O confronto é válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. As vendas acontecem nas lojas do clube.

Para a torcida alvinegra, visitante neste duelo, os valores são de R$40 a inteira e R$20 meia.

Vai acompanhar o Vozão em Horizonte? Confira valores, acessos e pontos de vendas para a partida entre Floresta e Ceará desta quarta-feira, 27/03, às 21h30, O jogo é válido pelo Campeonato Cearense. ➤ https://t.co/JyBen9n2ZW — Instagram: CearaSC (@CearaSC) 26 de março de 2019

Mais detalhes no site do clube.