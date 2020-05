Ceará inicia treinos táticos à distância para elenco aprender modelo de jogo de Guto Ferreira

O Ceará Sporting Club iniciou a modalidade de treinos teóricos à distância para o elenco principal. Sem prazo para retorno das atividades, o clube utiliza analistas de desempenho para repassar aos atletas o estilo de jogo preferido do técnico Guto Ferreira.

Para uma melhor explicação do modelo de atuação, o grupo foi dividido entre os setores de defesa, meio-campo e ataque. O exercício teve início nesta sexta-feira (15), voltado principalmente para goleiros, zagueiros e laterais.

O objetivo é fazer o plantel assimilar a forma de atuação preferida do novo treinador, desde a posição em campo aos conceitos técnicos mais aplicados. Caso o período de quarentena seja estendido, o Vovô adotará também treinos intersetoriaIs, com interação entre os setores do time.

Modelo de treino teórico conta com vídeos, imagens e orientação de Guto Ferreira Foto: divulgação

"Atletas de defesa com atletas de meio, atletas de meio com atletas de ataque. Já enviamos relatórios individuais e coletivos do elenco para o Guto. Nesses treinos teóricos, passamos princípios de modelo de jogo dele para os jogadores”, explicou o analista Arthur de Vito.

Situações de jogo como saída de bola, tiro de meta e recomposição também são ensaiadas através da videoconferência. “Por mais que eu tenha observado o Ceará, às vezes, passa algum detalhe despercebido. Mas eles, que acompanham, conseguem enfatizar. Isso faz com que a gente aborde com mais precisão pontos específicos. Temos conseguido montar um bom material para tratar com os jogadores”, revelou Guto Ferreira.

O Ceará tem um protocolo de treinos montado para o regresso das atividades, mas aguarda o aval do Governo do Estado. O time iniciou as atividades remotas na última terça (5). Preparadores físicos, nutricionistas e membros da comissão técnica também mantém diálogo constante com os atletas.