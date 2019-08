Ceará ignorou proposta para vender mando contra o Fla

O Ceará venceu bem a Chapecoense por 4 a 1 no Castelão na tarde deste sábado pela 14ª rodada da Série A, mas uma revelação do presidente do clube, Robinson de Castro, sobre proposta de venda de mando de campo para o jogo com o Flamengo, no dia 25. O mandatário alvinegro revelou que uma empresa fez uma proposta tentadora, mas que o clube a rechaçou, ou seja, não quis vender o mando de campo.

"Recebi uma proposta de uma dessas empresas que compram jogos. Apesar de ser relevante financeiramente, eu não vou vender o jogo, mas eu queria pedir ao torcedor que a gente tivesse casa cheia. Na maioria dos jogos, saímos daqui com casa cheia, e eu queria que o torcedor do Ceará desse a contribuição de entupir o Castelão nesse jogo contra o Flamengo e que a gente tenha uma boa renda aqui", declarou o presidente do Vovô.

Em seguida, Robinson de Castro cobrou maior comparecimento do torcedor do Ceará. O Vovô levou 20 mil torcedores no duelo contra a Chapecoense e tem a 6ª melhor média da Série A, com 25.482 pagantes em média.

"Temos sócios até dez reais, o clube vem em grande fase na Série A, então não tem nenhum motivo para não estar no estádio. Estou negando a venda do jogo confiando na torcida do Ceará, e vou cobrar dela", avisou Robinson.

Venda de Ingressos

Para garantir um grande público, o Ceará antecipou as vendas dos ingressos para o duelo com o Fla, que já começam no domingo, Dia dos Pais. na loja Sou Mais do Shopping Aldeota. Nesta segunda-feira (12), começam as vendas dos ingressos nas demais lojas e no site oficial do clube.

Torcida do Ceará:

Cadeira Superior Norte: R$ 50,00(inteira) e R$ 25,00(meia)

Cadeira Superior Central: R$ 60,00(inteira) e R$ 30,00(meia)

Cadeira Inferior Norte: R$ 60,00(inteira) e R$ 30,00(meia)

Cadeira Inferior Central: R$ 80,00(inteira) e R$ 40,00(meia)

Cadeira Especial: R$ 80,00(inteira) e R$ 40,00(meia)

Cadeira Premium: R$ 160,00(inteira) e R$ 80,00(meia)