Ceará homenageia Sérgio Alves pelo aniversário de 50 anos

Um dos maiores ídolos da história do Ceará, o ex-jogador Sérgio Alves recebeu uma homenagem do clube por completar 50 anos. O aniversário do "Carrasco", como é chamado pelos torcedores alvinegros, é comemorado neste 23 de abril.

Em publicação nas redes sociais, o Vovô relembrou a trajetória do atacante com a camisa alvinegra. Pelo time, foram 141 gols, o que o credenciou ao posto de 3º maior artilheiro da equipe.

Na carreira, em Clássicos-Rei, Sérgio Alves marcou 23 gols em 25 partidas contra o Fortaleza. Também foi campeão cearense em quatro oportunidades (1993, 1996, 1997 e 2002) e ajudou o Ceará no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2009.

Fora dos gramados, aposentado, o então artilheiro atua agora como técnico do time feminino alvinegro. Em 2019, comandou a equipe no título do Estadual da modalidade.

Confira homenagem