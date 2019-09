Ceará goleia Tianguá e conquista título do Campeonato Cearense Feminino Sub-20

A equipe feminina Sub-20 do Ceará levantou o título da campeão do Campeonato Cearense da categoria, neste domingo (29), ao golear o Tianguá por 4 a 0. O confronto aconteceu Vila Olímpica Elzir Cabral, estádio do Ferroviário.

As jovens Patrícia Kelly (2), Jussara e Day marcaram os gols do triunfo alvinegro. A equipe comandada por Sérgio Alves venceu todas as sete partidas disputadas no Estadual. Foram 29 gols marcados e apenas um sofrido.

Esse foi o primeiro título do ídolo do Vovô como técnico da equipe feminina do Alvinegro de Porangabuçu.