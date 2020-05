Ceará goleia Grêmio no torneio virtual Futebol de Casa com Luiz Otávio no comando

O Ceará estreou nesta quinta-feira (21) no FC: Futebol de Casa, torneio de futebol digital no game eFootball PES 2020, com a maior goleada da competição até o momento: 6 a 0 diante do Grêmio, comandando pelo meia Jean Pyerre. Do lado alvinegro, o zagueiro Luiz Otávio mostrou muita habilidade e surge como um dos favoritos para vencer a competição, que busca reaproximar a torcida brasileira durante o isolamento social na pandemia.

Luiz abriu o placar aos 44 do primeiro tempo, com o atacante Juninho Quixadá, que marcou outros dois na disputa que dura 15 minutos. Chico (2), Thiago Carleto e Felipe Silva fecharam o marcador.

Nesta segunda semana do torneio, são 2 grupos com 3 equipes em cada, com o Ceará no Grupo A ao lado de Grêmio e Fluminense, comandado por Nenê, próximo adversário do time cearense.

Confira a tabela do FC Futebol de Casa

- 22 de maio (sexta-feira), às 17h30

Guga (Atlético-MG) x Gabriel (Corinthians)

Jaílson (Palmeiras) x Gabriel (Corinthians)

Nenê (Fluminense) x Luiz Otávio (Ceará)

- 23 de maio (sábado), a partir das 16h