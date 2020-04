Ceará, Fortaleza e Ferroviário participarão de torneio de futebol digital

Se o futebol nos gramados está paralisado devido a pandemia do coronavírus, o torcedor dos três maiores clubes do Estado, Ceará, Fortaleza e Ferroviário, poderão ver seus times em um campeonato diferente. Pela primeira vez, a Federação Cearense de Futebol, organizará um campeonato de futebol digital. Na próxima quarta-feira (8), acontecerá a 1ª Copa Cearense de Futebol Digital Pro Clubs 2020, às 22h e será toda virtual. Na competição teste, com os três grandes clubes cearenses competindo, Ceará, Fortaleza e Ferroviário, com até 16 participantes por equipe.



Na Primeira Fase, os clubes serão divididos em um único grupo que jogam entre si, em partidas de ida, classificando os dois melhores colocados do grupo para a final.



Na Final, os dois clubes classificados jogarão em partidas de ida e volta. Em caso de empate em pontos ganhos, o título será decidido através de prorrogação e, caso necessário, cobranças de pênaltis.



Os atletas deverão ser inscritos através dos e-mails corporativos dos clubes enviados para o departamento de competições da FCF. Somente poderão participar da Copa, os atletas que tenham sido registrados até 72 horas antes do evento ser iniciado.

Confira a tabela do torneio digital: http://www.futebolcearense.com.br/2010/downloads/arquivos/arquivo_7111.pdf