Ceará feminino goleia São Valério/PA e segue invicto na Série A-2

Três vitórias em três jogos e a liderança isolada do grupo 1 da Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino. As meninas do Ceará golearam o São Valério/TO por 9 a 0, no estádio Franzé Morais, na tarde deste sábado (20). Os gols foram marcados por Jady (2x), Fátima (2x), Juliana (2x), Valéria, Rhayanna e Milena.

O jogo

Aos sete minutos, Jady abriu o placar em boa jogada no estádio Franzé Morais. O Ceará, com mais posse de bola, trocava passes cadenciados e não permitia que o São Valério chegasse ao gol durante boa parte do primeiro tempo. Fátima marcou aos dez minutos. Juliana, de cabeça, marcou o terceiro gol do alvinegro. Valéria aproveitou a bobeada da zaga e aos 34, mandou para o fundo da rede. Em tempo, Jady arrancou, marcando seu segundo gol na partida aos 38 minutos.

Na volta do intervalo, as meninas do Ceará administraram a vitória. Aos 13 minutos da segunda etapa, Rhayanna converteu pênalti a favor do Alvinegro. Em jogada de Jady, Fátima marcou o sétimo gol do Vovô. Milena aos 33 e Juliana aos 39 encerraram a partida que garantiu a liderança do Ceará na Série A-2.

"Foi uma vitória que a gente trabalhou bastante durante a semana. É merecida. O nosso time está forte em busca do objetivo que é a primeira divisão. Vai ser uma semana complicada porque a gente joga na quarta-feira (24). O placar elástico foi bom, mas a gente tem outro duelo, um confronto direto e vamos lá para a batalha" projetou Jade, autora de dois gols na partida.

Na quarta rodada, as meninas do Ceará viajam até Belém para enfrentar o Esmac/PA, na quarta (24), às 15h, no estádio do Ceju.