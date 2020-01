Ceará fecha contratação de zagueiro Klaus, do Internacional

O Ceará fechou com o zagueiro Klaus, ex-Internacional. A Rádio Verdes Mares apurou que o anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias. Será a 6ª contratação do Vovô para 2020.

A negociação ocorreu de forma definitiva. Em 2019, o atleta de 25 anos participou de 12 jogos pelo time colorado entre Campeonato Gaúcho e a Série A do Campeonato Brasileiro.

O defensor tinha contrato com o time gaúcho até o fim de 2020. Com a chegada em Porangabuçu, o Alvinegro passa a contar com quatro zagueiros: Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e o Eduardo Brock.

Também será o 2º atleta que pertencia ao Internacional a fechar com o Ceará. O primeiro foi o volante Charles, adquirido pelo time alvinegro até o fim de 2021 por R$ 3 milhões. O Ceará reservou 50% dos direitos do atleta de 23 anos, que havia defendido o Sport na Série B.

Os acordos são feitos enquanto o Inter demonstra interesse na contratação do meia Thiago Galhardo. Segundo o GloboEsporte.com, o atleta tem o aval do novo técnico Eduardo Coudet.